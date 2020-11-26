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26 ноября, 2020
 
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"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) сообщил, что перенес COVID-19 в легкой форме.

Dzidzio две недели болел COVID-19
Dzidzio две недели болел COVID-19
Фото: DZIDZIO / Facebook

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) переболел COVID-19. Об этом он рассказал в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". Видео с участием артиста размещено на странице передачи в Instagram.

"Когда меня не было видно в Instagram две недели, это означало, что я пересиживал. Я просто не хотел [говорить]", – рассказал он.

По словам певца, он легко перенес болезнь, назвав этот период отдыхом.

"Отдохнул шикарно. Максимум – я не слышал запахов. Тоже нормально – я не перебирал едой", – подытожил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели 677 189 человек, выздоровели – 317 395. Летально закончились 11 717 случаев заражения коронавирусом.

Теги: Dzidzio, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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