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25 ноября, 2020
 
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Переболевший COVID-19 Анатолий Анатолич: Я набрал 4 кг за две недели изоляции

По словам украинского ведущего Анаталия Анатолича, который переболел COVID-19, во время болезни его аппетит не изменился.

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Анатолий Анатолич: Придется теперь попотеть
Анатолий Анатолич: Придется теперь попотеть
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич, который в начале ноября переболел COVID-19, набрал за время изоляции лишние килограммы. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 24 ноября на сайте "Факты".

"К сожалению, аппетит во время болезни не пропадал. Именно поэтому я и набрал 4 кг почти за две недели изоляции. Очень жаль – придется теперь попотеть, чтобы вернуть все как было", – сообщил он.

По словам ведущего, он планирует плавно вернуться к занятиям спортом.

"Первая пробежка будет в небольшом темпе. Также хочу пройти обследование: проверить сердце, легкие, сдать анализ крови, чтобы не пропустить неожиданные последствия болезни", – подытожил он.

О том, что заразился коронавирусом, ведущий заявил 8 ноября, а 15 ноября сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально. 

Теги: Анатолий Анатолич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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