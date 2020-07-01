Зеленский внес в Раду законопроект об "инвестиционных нянях"

Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 3761. Текст и другие сопроводительные документы на сайте ВР пока отсутствуют.
Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила в Facebook, что проект закона предусматривает заключение прямых договоров между инвестором и правительством Украины на 15 лет. Инвестору будут назначать менеджера, уполномоченного на сопровождение в процессе подготовки и реализации проекта.
Документом также предусмотрены некоторые дополнительные льготы, например: освобождение от уплаты налога на прибыль, пошлин и НДС при ввозе в Украину нового оборудования.
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