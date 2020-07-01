Зеленский внес в Раду законопроект об "инвестиционных нянях"

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (так называемый проект закона об "инвестиционных нянях").

Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 3761. Текст и другие сопроводительные документы на сайте ВР пока отсутствуют.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила в Facebook, что проект закона предусматривает заключение прямых договоров между инвестором и правительством Украины на 15 лет. Инвестору будут назначать менеджера, уполномоченного на сопровождение в процессе подготовки и реализации проекта.

Документом также предусмотрены некоторые дополнительные льготы, например: освобождение от уплаты налога на прибыль, пошлин и НДС при ввозе в Украину нового оборудования.