В Украине уменьшился объем капитальных инвестиций

По данным Госстата Украины, объем капитальных инвестиций в первом квартале 2020 года уменьшился на 35,5%.

В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 грн Фото: pixabay.com

Объем капитальных инвестиций за первый квартал 2020 года снизился на 35,5% и составил 76,9 млрд грн, об этом сообщила Государственная служба статистики 9 июня.

В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 грн, отмечает "Экономическая правда".

Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.

73,2% инвестиций, привлеченных в январе – марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% – средства населения на строительство жилья, 7,1% – кредиты банков и другие займы, 4,9% – средства местных бюджетов, 2,5% – средства государственного бюджета, 0,7% – средства иностранных инвесторов, 4,0% – другие источники финансирования.

В 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.