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В Киеве полиция задержала проректора университета на взятке в 224 тыс. грн

Педагог требовал взятку за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, что дают им разрешение для въезда на территорию Украины, сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Проректору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет
Проректору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook

Правоохранители задержали проректора частного университета в Киеве, который требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом 9 июня сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"Правоохранители установили, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, что дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды", – говорится в заявлении.

По информации Нацполиции, проректора задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/posts/253480799418609

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: Украина, коррупция, полиция, правоохранители, расследование, взятка, иностранцы, подозрение, Нацполиция
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