Кипр не будет возвращаться к практике выдачи паспортов взамен на инвестиции

На Кипре будут действовать другие стимулы для инвестиций, но не присвоение гражданства, отметил президент Никос Анастасиадис.

Анастасиадис: Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация Фото: EPA

Кипр не намерен возвращаться к системе предоставления гражданства взамен на крупные инвестиции. Об этом заявил президент Никос Анастасиадис 2 февраля, сообщила его пресс-служба.

"Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация", – сказал он.

Как отметило агентство Reuters, Кипр заработал более €9 млрд от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам с 2013-го по 2019 год. Для получения паспорта нужно было инвестировать на сумму €2 млн. Механизмом воспользовалось более 3 тыс. человек, схему прекратили в ноябре 2020 года. Reuters пишет, что систему использовали для злоупотреблений, в частности для отмывания денег, из-за чего она подверглась критике.