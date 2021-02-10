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ПОЛИТИКА

В Офисе президента рассказали, считает ли Зеленский своим конкурентом Разумкова

По результатам социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков лидирует в рейтинге доверия к политикам. Президент Украины Владимир Зеленский – на втором месте. Комментируя соцопросы, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "рейтинги – это такая вещь, с которой очень часто играют".

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года
Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что член его команды, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков фигурирует рядом с ним в рейтингах доверия к украинским политикам. Об этом 10 февраля в комментарии "Радіо Свобода" сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Рейтинги – это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно, как к типичной борьбе ради борьбы в рамках старой политики", – отметил он.

По его словам, Зеленский не думает о том, что Разумков является его потенциальным конкурентом на следующих президентских выборах.

"Кто думает о выборах, тот не может принимать принципиальных решений", – сказал Подоляк.

Он опроверг напряжение между Офисом президента и руководством ВР из-за особой позиции Разумкова по ряду вопросов. Подоляк заявил, что между ними сохраняется рабочая коммуникация, которая, не исключает острых дискуссий.

"Это нормально для демократической команды. В итоге общая позиция команды власти все же нарабатывается по большинству вопросов", – подчеркнул советник.

Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому – 31,7% против 26,5%.

В то же время Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам, осоставленном по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг". Он был опубликован 10 февраля.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций).

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что "парламент всегда был самостоятельной институцией".

10 февраля "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью РазумковаВ статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова "из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики" спровоцировал конкуренцию с президентом.

Теги: Украина, выборы, демократия, политика, советник, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, спикер, Михаил Подоляк
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