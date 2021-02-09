Разумков и Зеленский лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову украинцы доверяют больше, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский лидируют в рейтинге доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Спикеру парламента доверяют 31,7% опрошенных, а 53,1% – не доверяют. Главе государства доверяют 26,5% украинцев, не доверяют – 65,5%.

Сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22,2% респондентов, не доверяют – 69,9%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко соответственно – 19,5% и 75,5%, лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 18,7% и 75%, экс-нардепу, музыканту Святославу Вакарчуку – 17,7% и 70,4%, главе МВД Украины Арсену Авакову – 12,3% и 76,2%, премьер-министру Денису Шмыгалю – 8,1% и 71,5%, главе Офиса президента Андрею Ермаку – 6,1% и 63,6% (при этом 20,9% не знают кто это), генпрокурору Ирине Венедиктовой – 5% и 60,3% (26,4% не знают ее).

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, Зеленский лидирует в президентском рейтинге и во втором туре выборов главы государства победил бы любого из ближайших соперников, в том числе Разумкова.