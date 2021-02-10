Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Зеленский – опрос

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% украинцев, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг".

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам, составленном по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг".

Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%.

На втором месте находится мэр Киева Виталий Кличко, ему доверяют 34%, не доверяют – 54%. На третьем экс-премьер-министр Владимир Гройсман, ему доверяют 32%, не доверяют – 58%.

Остальные политики расположились следующим образом:

главе парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, еще 33% не знают его;

лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%;

сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%;

пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%;

министру внутренних дел Арсену Авакову доверяет 21%, не доверяют – 66%;

экс-премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют – 74%;

министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33% (не знают такого 51%);

премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, треть не слышали о таком.

Инфографика: ratinggroup.ua



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.

Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому – 31,7% против 26,5%.