Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Зеленский – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам, составленном по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг".
Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%.
На втором месте находится мэр Киева Виталий Кличко, ему доверяют 34%, не доверяют – 54%. На третьем экс-премьер-министр Владимир Гройсман, ему доверяют 32%, не доверяют – 58%.
Остальные политики расположились следующим образом:
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6–8 февраля 2021 года.
Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому – 31,7% против 26,5%.