"Слуга народа" лидирует в рейтинге партий – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, победу на них одержала бы партия "Слугу народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 22,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (21,9%), "Европейская солидарность" (18,1%) и "Батьківщина" (10,3%).

Остальные партии набирают менее 5%. Ближе всех к проходному барьеру приближается "Сила и честь" – 4,7%.

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2,7%.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.