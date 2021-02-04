Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации

В первом чтении законопроект, который отменяет введенный из-за эпидемии COVID-19 в Украине запрет на большую приватизацию, поддержали 284 нардепа.

4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4543 о внесении изменений в законодательство о приватизации больших объектов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект народным депутатам представляла заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди. По ее словам, принятие документа позволит наполнить государственный бюджет на сумму 12 млрд грн.

После обсуждения законопроекта его поддержали 284 нардепа при 226 необходимых.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.