Рада приняла закон о финансовом лизинге

4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1111 о финансовом лизинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Закон принят голосами 279 народных депутатов.
Перед этим парламентарии отклонили несколько поправок.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "роль лизинговых услуг в Украине объективно возрастает вследствие беспрецедентного сокращения банковского кредитования, и сегодня лизинг остается фактически безальтернативным инструментом обновления основных средств и технологий".
"Целью разработки законопроекта является создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта, а следовательно, и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета", – говорится в записке.
Законопроект авторства нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева был внесен в Раду в августе 2019 года. В первом чтении его приняли 4 февраля 2020 года.