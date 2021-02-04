Рада приняла закон о финансовом лизинге

Закон о финансовом лизинге, который приняла Верховная Рада, должен помочь объектам хозяйствования работать в условиях снижения объемов банковского кредитования.

Рада приняла законопроект о лизинге через год после первого чтения Фото: Верховна Рада України / Facebook

4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1111 о финансовом лизинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон принят голосами 279 народных депутатов.

Перед этим парламентарии отклонили несколько поправок.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "роль лизинговых услуг в Украине объективно возрастает вследствие беспрецедентного сокращения банковского кредитования, и сегодня лизинг остается фактически безальтернативным инструментом обновления основных средств и технологий".

"Целью разработки законопроекта является создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта, а следовательно, и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета", – говорится в записке.

Законопроект авторства нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева был внесен в Раду в августе 2019 года. В первом чтении его приняли 4 февраля 2020 года.