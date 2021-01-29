Рада приняла постпновление о премиях лучшим участникам ВНО

Размер премии для лучших участников внешнего независимого оценивания будет составлять 100 тыс. грн каждая.

Парламент на заседании 29 января поддержал проект постановления №4559 "О премиях Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект поддержало 312 нардепов.

Как указано в пояснительной записке, премии будут назначены 30 участникам ВНО, которые сдали тесты по четырем и больше предметам и набрали в сумме не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов хоты бы по одному предмету, поступили в украинские ВУЗы и подписали контракт об обучении.

Размер одной премии – 100 тыс. грн.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году по всей Украине 200 баллов по двум предметам получили 36 школьников, большинство из них (25) получили высший балл по математике и физике.