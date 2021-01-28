Зеленский утвердил стипендии за высокие результаты по ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ, который, в частности, предусматривает основание премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам.



В 2020 году на ВНО 200 балов по двум предметам в Украине набрали 36 выпускников Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ №27/2021 "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования". Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Документ предусматривает основание:

президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты;

премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;

грантов на обучение за рубежом.

"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", – заявил Зеленский.

Кабинет Министров Украины должен предусмотреть в государственном бюджете расходы на соответствующие выплаты.

Правительство также должно разработать и утвердить порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов в двухмесячный срок, сообщается в указе.

В Министерстве образования и науки сообщали, что Кабмин одобрил указ, который устанавливает 20 ежегодных премий для выпускников, набравших максимальное количество баллов на ВНО по двум и более предметам.

Основная сессия ВНО в 2020 году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году по всей Украине 200 баллов по двум предметам получили 36 школьников, большинство из них (25) получили высший балл по математике и физике.