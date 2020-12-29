Выпускников, сдавших два и более ВНО на 200 баллов, будут награждать 5 тыс. грн

Кабинет Министров Украины одобрил указ, который устанавливает 20 ежегодных премий для выпускников, которые набрали максимальное количество баллов на внешнем независимом оценивании по двум и более предметам.

В 2020 году на ВНО 200 балов по двум предметам в Украине набрали 36 выпускников Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 28 декабря одобрил проект указа о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и максимальное количество баллов по результатам ВНО. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Теперь проект будет передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Проект документа предусматривает основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Каждая премия составит 5000 грн.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.