Выпускников, сдавших два и более ВНО на 200 баллов, будут награждать 5 тыс. грн

Кабинет Министров Украины 28 декабря одобрил проект указа о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и максимальное количество баллов по результатам ВНО. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Теперь проект будет передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Проект документа предусматривает основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Каждая премия составит 5000 грн.
Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.
Основная сессия ВНО в 2020 году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).
По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году по всей Украине 200 баллов по двум предметам получили 36 школьников, большинство из них (25) получили высший балл по математике и физике.