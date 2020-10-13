Минобразования Украины утвердило дату пробного ВНО

В 2021 году пробное внешнее независимое оценивание в Украине состоится 10 апреля, сообщили в Центре оценивания качества образования.

Минобразования Украины утвердило дату пробного внешнего независимого оценивания в 2021 году. Об этом сегодня сообщили в Центре оценивания качества образования.

Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля.

"Участие в пробном тестировании предоставит возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания (с порядком доступа к пункту тестирования и рабочему месту, особенностями работы с бланками ответов и т.д.), структурой и содержанием тестовых тетрадей", – пояснили в центре.

Регистрация для участия в пробном ВНО 2021 года продлится с 5-го по 19 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО будут обнародованы 16 апреля.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).