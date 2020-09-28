Центр оценивания качества образования выступил против составления рейтинга школ по результатам ВНО

Внешнее независимое оценивание не представляет всю выборку одиннадцатиклассников той или иной школы, оно показывает результаты только тех, кто готовился к тестированию. Поэтому на основании этих результатов составлять рейтинг учебных заведений неверно, считает заместитель директора Центра ВНО Татьяна Вакуленко.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) выступил против составления рейтинга школ по результатам внешнего независимого оценивания. Об этом в интервью ZN.UA, которое опубликовано 28 сентября, заявила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

"ВНО – это экзамены для поступления, и тест по тому или иному предмету сдают не все абитуриенты (исключение – украинский язык и с 2021 года математика). Таким образом, результаты не представляют всю выборку одиннадцатиклассников той или иной школы, а только дают результаты тех, кто готовился к этому тесту целеустремленно. Во-вторых, есть вопросы критериев составления этих "рейтингов", – сказала Вакуленко.

По ее словам, сложно выяснить, какая школа лучше: та, в которой 10% 200-бальников и 90% тех, кто не преодолел либо едва преодолел порог "сдал / не сдал".

"Или школа, в которой все сдали тесты на 150 баллов? Или та, в которой половина сдала на 175, а другая половина – на 125", – подчеркнула она.

По словам Вакуленко, нормальные рейтинги предполагают, что принимаются во внимание много факторов. В сельских школах результаты ВНО ниже, чем в городских. А в гимназиях результаты тестирования немного выше, чем в общеобразовательных школах.

"Представим себе одну маленькую сельскую школу с ограниченными ресурсами и низкой общей мотивацией к обучению, в которой учитель сумел добиться того, что все дети преодолели порог "сдал / не сдал". Можно считать, что результат этой школы очень низкий по сравнению с другими, и в рейтинге она где-то внизу. Но для этой школы это реальное достижение", – подчеркнула замдиректора центра.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).