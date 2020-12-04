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Выпускников 2021 года могут освободить от обязательного ВНО из-за пандемии

Для выпускников, которые планируют получать высшее образование, внешнее независимое оценивание будет проведено в установленные сроки, сообщили в Центре оценивания качества образования.

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В УЦОКО разработали несколько моделей проведения ВНО в 2021 году
В УЦОКО разработали несколько моделей проведения ВНО в 2021 году
Фото: depositphotos.com

На фоне пандемии коронавируса выпускников украинских школ 2021 года могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания. Об этом в комментарии порталу "Освіта.ua" сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Формат проведения ВНО-2021 обсуждался на заседании парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций, которое состоялось 2 декабря.

По информации Бойко, в УЦОКО разработали несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Некоторые из них предлагают освобождение от обязательного прохождения тестирования.

В центре определили приоритетную модель, при которой государственная итоговая аттестация будет происходить по выбору выпускника: или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО. Для выпускников школ, которые планируют получать высшее образование, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования, сообщает "Освіта.ua".

Результаты государственной итоговой аттестации будут установлены всем выпускникам, которые завершают получение общего среднего образования.

"В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируются для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА", – пояснил Бойко.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождение ГИА уровня полного среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должно обязательно осуществляться в форме ВНО, кроме случаев, определенных законодательством.

"В случае избрания такой модели проведения ВНО-2021 Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые нормируют возможность проведения в 2021 году ГИА уровня полного общего среднего образования не только в форме ВНО", – подчеркнул и.о. директора.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

Теги: Верховная Рада, Украина, образование, ВНО, выпускники, Валерий Бойко, пандемия, тестирование
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