447 участников ВНО получили 200 баллов

В этом году всего по одному предмету ни один участник внешнего независимого оценивания не получил максимально возможный балл по испанскому языку. Об этом сообщили в Украинском центра оценивания качества образования.

В 2020 году нет ни одного участника, который бы сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов Фото: depositphotos.com

447 участников внешнего независимого оценивания-2020 получили 200 баллов, об этом сообщил на пресс-конференции 29 июля и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет "Интерфакс".

По его данным, по математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии – 49, по английскому языку –84, по биологии – 44, по украинскому языку и литературе – 8, по истории Украины – 49, по физике – 64, по немецкому языку – 3 , по географии – 3 и по французскому языку - 1.

"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, которые получили 200 баллов, на 63% – с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл, это испанский язык", – отметил Бойко.

В 2020 году нет ни одного участника, который бы сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов.

Основная сессия ВНО в этом году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературу (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.