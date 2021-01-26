В Минобразования Украины объявили дату старта регистрации на ВНО

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Регистрация на внешнее независимое оценивание продлится чуть больше месяца Фото: depositphotos.com

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарт);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Тестирование пройдет 10 апреля. Стоимость пробного ВНО составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона.