Зеленский назвал условия получения президентских грантов на обучение за границей

Выпускник, получивший грант на учебу в высшем учебном заведении за границей, обязан вернуться в Украину и отработать на государственной службе три года, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ежегодные президентские гранты на получение высшего образования украинскими студентами в высших учебных заведениях США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook 29 января.

Грант предоставляется с условием. Каждый студент обязательно должен вернуться в Украину после учебы и отработать на государственной службе три года, уточнил президент.

"Мы боремся за нашу талантливую молодежь, за то, чтобы в будущем она работала на благо Украины, и будем поддерживать ее, как только можем", – добавил он. https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2741442226106136/

Кроме грантов, Зеленский пообещал, что после подписанного им 28 января указа "О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования" участникам внешнего независимого оценивания (ВНО), получившим высокие результаты, будут ежемесячно платить президентскую стипендию в размере 10 тыс. гривен. Победители всеукраинских ученических олимпиад получат разовую премию в размере 20 тыс. грн, а выигравшие международные олимпиады – 100 тыс. грн.

Правительство сейчас утверждает порядок начисления этих стипендий. Как отметил президент, по результатам ВНО предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины.

"Каждый из этих учеников будет получать стипендию 10 тыс. грн ежемесячно. То есть всего каждый получит 120 тыс. гривен в год", – подсчитал Зеленский.

Стипендия полагается при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском высшем учебном заведении. Отдельно он добавил, что победители всеукраинских и международных олимпиад также получают ежемесячные стипендии от президента.

Сессия ВНО в прошлом году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).