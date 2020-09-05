"Отец не виноват, что сын – президент". В Криворожском университете назвали Зеленского-старшего достойным стипендии

В Криворожском государственном университете экономики и технологий считают несправедливым, что профессора Александра Зеленского до сих пор не отметили пожизненной именной стипендией. Как подчеркнули в вузе, ее предоставляет Кабинет Министров, а не сын профессора, президент Украины Владимир Зеленский.

Коллектив криворожского вуза несколько лет выдвигал кандидатуру Зеленского-старшего на присвоение стипендий и почетных званий Фото: krmisto.gov.ua

Профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий Александр Зеленский является достойным кандидатом на пожизненную именную стипендию, поскольку он "воспитал целую когорту молодых ученых", а не потому, что его сын Владимир сейчас является президентом. Об этом 4 сентября в интервью hromadske сказал проректор вуза по научно-педагогической и воспитательной работе Валентин Орлов.

"Я считаю, что у сына своя траектория, а у отца – своя. Отец не виноват, что сын – президент. Почему он должен страдать из-за того, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу? Тем более, что представление делает не президент, а Кабинет Министров через Министерство образования и науки. Он достоин этой стипендии. Эти два факта не должны быть связаны", – заявил Орлов.

В 2018 году трудовой коллектив вуза подавал кандидатуру Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники, но он его так и не получил, напомнил проректор.

"Больше года рассматривали кандидатуру Александра Семеновича. Нам возвращали это представление, мол, документы были неправильно оформлены. Мы переделывали, отправляли, нас уверяли, что документы пошли к президенту Петру Порошенко. А потом ничего не ответили. Это был конец 2018-го – начало 2019-го. Именно тогда Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты. Я думаю, эти вещи связаны", – считает он.

В университете надеются, что в случае отказа в присвоении пожизненной стипендии Зеленскому-старшему получат от правительства объяснение, почему так произошло.

Согласно проекту указа президента, опубликованному на сайте правительства, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, в том числе профессору Александру Зеленскому. Предложение снять указ с рассмотрения Кабмина 2 сентября внес врио министра образования Сергей Шкарлет.

Премьер Денис Шмыгаль заявил 3 сентября, что кандидатуру профессора Зеленского для назначения пожизненной стипендии трудовой коллектив университета вносил неоднократно, начиная с 2017 года.

Зеленский-старший заявил, что ему лично деньги не нужны, но он решил не отказываться от предложения коллег выдвинуть его на соискание стипендии.