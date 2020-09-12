Зеленский учредил стипендии для спортсменов по неолимпийским видам спорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым учредил 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба президента Украины.
Президентские стипендии назначаются с целью стимулирования успешных выступлений на международной спортивной арене, признания весомого вклада в развитие спорта высших достижений, сказано в сообщении.
"На соискание награды выдвигаются спортсмены из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящим в программы Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр, которые заняли в текущем году первое – третье места на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, чемпионатах мира, первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта, а также их тренеры", – отметили в Офисе президента Украины.
Порядок проведения конкурса на получение стипендий определяется Министерством молодежи и спорта Украины.
За первое – третье места на Всемирных играх, чемпионате мира и за первое место на чемпионате Европы спортсмены получат от трех до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Также Зеленский подписал указы о назначении стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров, для спортсменов и их тренеров по олимпийским видам спорта, а также для спортсменов и их тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.