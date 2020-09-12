Зеленский учредил стипендии для спортсменов по неолимпийским видам спорта

На соискание награды, которую учредил президент Украины Владимир Зеленский, будут выдвигаться спортсмены из состава национальных сборных команд Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым учредил 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба президента Украины.

Президентские стипендии назначаются с целью стимулирования успешных выступлений на международной спортивной арене, признания весомого вклада в развитие спорта высших достижений, сказано в сообщении.

"На соискание награды выдвигаются спортсмены из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящим в программы Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр, которые заняли в текущем году первое – третье места на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, чемпионатах мира, первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта, а также их тренеры", – отметили в Офисе президента Украины.

Порядок проведения конкурса на получение стипендий определяется Министерством молодежи и спорта Украины.

За первое – третье места на Всемирных играх, чемпионате мира и за первое место на чемпионате Европы спортсмены получат от трех до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также Зеленский подписал указы о назначении стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров, для спортсменов и их тренеров по олимпийским видам спорта, а также для спортсменов и их тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.