Рада приняла за основу законопроект об усилении наказания за домашнее насилие

Авторы законопроекта, который Верховная Рада приняла за основу 3 февраля, предлагают ввести за домашнее насилие наказание в виде общественных работ, а также увеличить штрафы.

Верховная Рада на заседании 3 февраля приняла в первом чтении законопроект №3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержало 328 нардепов.

Документ был зарегистрирован 3 августа 2020 года. В пояснительной записке авторы документа отметили, что самой распространенной санкций за домашнее насилие является штраф, но, по их мнению, он не является эффективной мерой.

"Суды очень редко учитывают финансовое положение правонарушителя, это приводит к тому, что в подавляющем большинстве наказание воздействует не на нарушителя, а на его семью в целом или на пострадавшее лицо, поскольку штраф уплачивается или из семейного бюджета, или "из кармана "самого пострадавшего лица (если обидчик не работает, не имеет собственных доходов и требует путем физического или психического воздействия деньги от других членов семьи)", – говорится в записке.

Согласно проекту закона, штрафы за домашнее насилие могут возрасти с 170–680 грн до 17–68 тыс. грн.

Авторы законопроекта предлагают ввести наказание за такие правонарушения в виде общественных работ с направлением средств, полученных за эти работы, пострадавшему лицу; увеличить строк административного ареста виновному, а также разрешить судам рассматривать производства о таких нарушениях без присутствия пострадавшего.

"Принятие этого закона позволит назначать более эффективный вид наказания за совершение таких правонарушений, снизит уровень латентности данного правонарушения и будет способствовать практической реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных обидчиком", – говорится в записке.

В Нацполиции Украины сообщали, что за 10 месяцев 2020 года в ведомство поступило 174,4 тыс. заявлений о домашнем насилии. В то же время за весь 2019 год правоохранители получили 113,8 тыс. таких заявлений.