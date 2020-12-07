В Украине значительно выросло количество заявлений в полицию из-за домашнего насилия

В Украине за 10 месяцев этого года в полицию поступило 174 тыс. заявлений о домашнем насилии. За весь прошлый год их было 113 тыс.

В этом году из 174 тыс. заявлений о домашнем насилии более 3 тыс. подали дети Фото: depositphotos.com

За 10 месяцев этого года украинцы обращались в полицию из-за домашнего насилия чаще, чем на весь 2019 год. Об этом в Нацполиции рассказали в ответ на запрос hromadske.

За 10 месяцев 2020 года в Национальную полицию поступило 174 386 заявлений о домашнем насилии. В то же время, для сравнения, за весь 2019 год правоохранители получили 113 763 таких заявления.

Также в полиции отметили, что 3124 из этих заявлений подали дети. В прошлом году количество заявлений от детей также была почти вдвое меньше ㅡ всего 1517.

О системном росте количества заявление по поводу домашнего насилия в Нацполиции сообщали еще в августе этого года. Тогда заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич объяснял это ростом доверия граждан к правоохранителям.

В ноябре генпрокурор Ирина Венедиктова также отмечала рост домашнего насилия в Украине. По ее словам, на тот момент было зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений по статье "домашнее насилие".