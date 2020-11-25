Зеленская в пальто цвета морской волны открыла выставку о насилии над женщинами

По словам супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской, на выставке представлены 16 предметов, которые стали орудием насилия против женщин.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская 25 ноября –в Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин открыла тематическую выставку под названием "Річ у тім..". Об этом говорится в публикации на ее странице в Facebook.

Во время мероприятия супруга президента была одета в пальто цвета морской волны, высокие черные сапоги, а ее лицо защищала медицинская маска.

На выставке представлены предметы, которые были орудием экономического, психологического и физического насилия над женщинами. В частности, в качестве экспонатов указаны банковская карточка, игрушка, дневник, полотенце

По словам Зеленской, до недавнего времени говорить о домашнем насилии было непринято.

"Самое ужасное в домашнем насилии – его обыденность. Мы должны признать: насилие – не норма", – подытожила она.

День борьбы за ликвидацию насилия против женщин ежегодно отмечается 25 ноября. ООН официально утвердила его в 1999 году.