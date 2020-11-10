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Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ва-Шем

За последние полгода по инициативе супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской аудиогиды на украинском языке были запущены в семи музеях и галереях в разных странах, сообщает сайт Офиса президента.

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Зеленская: Мой способ сделать свой вклад способствовать распространению украинского языка в мире
Зеленская: Мой способ сделать свой вклад – способствовать распространению украинского языка в мире
Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская во время выступления на Международном форуме культурной дипломатии анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в итальянском Колизее, французском Версале и израильском музее Яд ва-Шем. Об этом 10 ноября сообщает сайт Офиса президента.

Аудиозаписи для Колизея уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем и Яд ва-Шемом недавно были подписаны соответствующие меморандумы.

"Культурная дипломатия – одно из приоритетных направлений работы, которое я выбрала для себя в статусе супруги президента. Это очень широкое понятие, с большим количеством возможностей и инструментов для привлечения и самовыражения. Форматов – множество, но цель – одна: как можно шире и ярче представить нашу страну в мире через ее культуру и язык… Мой формат, мой способ сделать свой вклад – способствовать распространению украинского языка в мире путем создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и памятниках культуры", – отметила Зеленская.

За последние полгода по инициативе супруги главы государства было запущено семь аудиогидов на украинском языке: в австрийской художественной галерее "Альбертина" и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гереме (Каппадокия), в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее. Еще три аудиогида – для музеев Черногории, Италии и Литвы – находятся на этапе перевода и звукозаписи.

"Для меня этот проект – не только об удобстве. Прежде всего он – о распространении украинского языка в мире, о том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях. И чтобы мы, украинцы, посещая другие страны, имели возможность почувствовать гордость, увидев флаг Украины в перечне языковых опций аудиогидов", – подчеркнула Зеленская.

Во время визита президента и первой леди в Великобританию в октябре 2020 года также был подписан меморандум по внедрению украиноязычного аудиогида в лондонском Тауэре.

Зеленская запустила инициативу с украинскими аудиогидами летом этого года.

Теги: Украина, культура, украинский язык, аудио, Елена Зеленская
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