Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото

Во время официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, которая проходила в Мариинском дворце, их супруги были одеты в брючные костюмы.

Зеленская и Корнгаузер-Дуда во время встречи были в брючных костюмах Фото: president.gov.ua

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и его женой Агатой Корнгаузер-Дудой, которая состоялась 12 октября в Мариинском дворце в Киеве, была одета в белый брючный костюм и блузку зеленого цвета. Совместные фото президентов с женами обнародованы на сайте президента Украины.

Волосы первой леди Украины были собраны в пучок. Зеленская дополнила образ нагрудным платком, который сочетался с цветом блузки.

Супруга польского президента выбрала для официального мероприятия костюм синего цвета с приталенным жакетом и брюками прямого кроя. Супруга Дуды дополнила образ брошью в виде цветка.

Фото: president.gov.ua

11 октября президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Украину. 12 октября стороны договорились урегулировать вопросы функционирования польских школ на территории Украины.

7 октября на встрече с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Великобритании Зеленская была одета в белый костюм от украинского бренда SIX.