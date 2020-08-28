"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская разместила в сети фото своего кота, на котором он запечатлен с недовольным видом. По словам первой леди, питомец демонстрирует реакцию на появление в сети фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих ей.

Зеленская: У меня есть страница в Facebook и в Instagram. Других официальных страниц нет Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская 28 августа на своей странице в Facebook заявила, что у нее в сети только два официальных аккаунта.

По словам Зеленской, ее огорчает то, что в последнее время в социальных сетях и приложениях появляется много фейковых страниц, якобы принадлежащих ей. Реакцию на происходящее она продемонстрировала с помощью фотографии своего кота.

"Это мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. У меня есть страница в Facebook и в Instagram. Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет", – подытожила она.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.