Встреча в Букингемском дворце. Названа стоимость нарядов Зеленской и герцогини Кембриджской – CМИ

Во время встречи в Букингемском дворце супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская была в костюме от украинского бренда SIX, а жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин выбрала наряд от дизайнера из Новой Зеландии, пишет "Страна".

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская во время встречи с принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин, которая состоялась 7 октября в Букингемском дворце, была одета в белый костюм от украинского бренда SIX. Стоимость такого наряда составляет порядка 32 тыс. грн, пишет издание "Страна".

Фото: president.gov.ua

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин для встречи с Зеленскими выбрала платье голубого цвета от британского бренда женской одежды Emilia Wickstead, созданного дизайнером из Новой Зеландии Эмилией Викстед. Стоимость платьев этой марки составляет от $1 тыс. до $3 тыс.

Фото: kensingtonroyal / Instagram

Бренд SIX был основан в 2017 году украинским дизайнером Юлией Богдан.

Торговая марка Emilia Wickstead появилась в 2008 году.