Зеленская пожаловалась на фейковые аккаунты в соцсетях

Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что у нее есть страницы в Facebook и Instagram, аккаунты в YouTube и Telegram не имеют к ней отношения.

Зеленская: Не хочу, чтобы один из фейков кого-то обидел или обманул Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в социальных сетях встречает фейковые аккаунты, зарегистрированные от ее имени. Об этом она написала в Instagram 28 августа.

"Это мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы "мои" сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул", – отметила Зеленская в посте.

Она подчеркнула, что представлена в двух социальных сетях: в Instagram и Facebook.

"Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится, обязательно сообщу", – пообещала первая леди.

Президент Украины Владимир Зеленский с 2003 года живет в браке с Еленой Зеленской.