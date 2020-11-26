Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия

По словам украинской ведущей Надежды Матвеевой, ей было бы проще ничего не рассказывать, но молчать о домашнем насилии нельзя.

Украинская ведущая Надежда Матвеева в течение 14 лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего отца. Об этом она написала 26 ноября в Facebook.

По словам ведущей, отец употреблял алкоголь и бил маму. Матвеева отметила, что когда мать обращалась за помощью в милицию, то получала отказ, так как не было "прямой угрозы для жизни". Заявление матери о разводе суд также отклонял, мотивируя тем, что нужно "беречь ячейку общества".

"Мне проще было бы не рассказывать вам об этом. Но сейчас нельзя молчать о насилии над женщинами. Это ведь не только история моей семьи. Почти треть всех женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера", – подытожила Матвеева.

Ведущая отметила, что рассказала свою историю о насилии, чтобы принять участие в 16-дневной международной акции против гендерно обусловленного насилия, которая началась в Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года Матвеева – ведущая канала СТБ. Она ведет "Неймовірну правду про зірок" и тележурнал "Все буде добре".