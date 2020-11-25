"Долой насилие!" Активистка Femen разделась возле Офиса президента Украины. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
25 ноября в Киеве возле Офиса президента Украины активистка Femen попыталась провести акцию против насилия, но ей помешали правоохранители.
Об этом сообщает УНИАН
. Женщина разделась до трусов и бус и вылезла на декоративный шар возле входа в ОПУ. Она выкрикивала лозунг: "Долой насилие!", а на ее теле было упоминание о Стамбульской конвенции (о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием). Активистку с шара сняли полицейские. Фотографии акции Femen опубликовало агентство ЕРА
. По данным УНН
, после инцидента полиция составила на 32-летнюю женщину протокол об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве. 25 ноября в мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.