Обнажившуюся перед Зеленскими активистку Femen оштрафовали за хулиганство

Полиция составила протокол на активистку Femen по статье 173 Кодекса об административных нарушениях.

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на активистку движения Femen, которая подняла юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой на избирательном участке. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в Национальной полиции Украины 25 октября.

"На активистку Femen составлен административный протокол по статье 173 Кодекса об административных нарушениях", – сообщили в полиции.

Санкция этой статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.

Зеленский сегодня проголосовал на местных выборах и ответил на всеукраинский опрос.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По состоянию на 13.00 Национальная полиция Украины зарегистрировала 1623 заявления с жалобами на нарушения избирательного законодательства.

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