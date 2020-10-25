Обнажившуюся перед Зеленскими активистку Femen оштрафовали за хулиганство

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на активистку движения Femen, которая подняла юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой на избирательном участке. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в Национальной полиции Украины 25 октября.
"На активистку Femen составлен административный протокол по статье 173 Кодекса об административных нарушениях", – сообщили в полиции.
Санкция этой статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.
Зеленский сегодня проголосовал на местных выборах и ответил на всеукраинский опрос.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По состоянию на 13.00 Национальная полиция Украины зарегистрировала 1623 заявления с жалобами на нарушения избирательного законодательства.
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