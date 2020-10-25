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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский попросил у ООН помощи в обеспечении Донбасса питьевой водой

Украина заинтересована в привлечении ООН к решению проблем, связанных с российской агрессией в Крыму и на Донбассе, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский на встрече с координатором ООН Оснат Лубрани.

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Встреча произошла в Киеве
Встреча произошла в Киеве
Фото: president.gov.ua

Организация объединенных Наций может помочь Украине в решении проблем с питьевой водой на Донбассе. Об этом 24 октября заявил на встрече в Киеве с координатором ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует сайт главы государства.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, – это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс – не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", – сказал Зеленский.

По его словам, речь идет и о реконструкции, и о строительстве сети водопровода.

Президент отметил, что Украина заинтересована в активном привлечении ООН "к преодолению вызовов, связанных с российской агрессией в Крыму и на Донбассе".

"Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса, гуманитарную поддержку и восстановление Донбасса, в частности инфраструктурные проекты", – отметили в Офисе президента Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В состав "Воды Донбасса" входят девять фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станции, 24 канализационных очистных сооружения, 74 канализационно-насосных станции.

Теги: ООН, вода, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, власть
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