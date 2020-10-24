Сотрудничество с ООН остается приоритетом Украины – Разумков

Обеспечение прав человека, нерушимости границ и территориальной целостности должны оставаться "ценностными ориентирами" для государств – членов Организации Объединенных Наций, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков по случаю 75-летия ООН.

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций остается приоритетом Украины. Об этом говорится в заявлении председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по случаю 75-летия организации.

"Независимость Украины позволила усилить сотрудничество с ООН, а благодаря активной и принципиальной позиции сегодня наше государство пользуется заслуженным авторитетом в организации. Поддержание международного мира и безопасности, предупреждение и устранение угроз и пресечение актов агрессии и сегодня остаются ключевыми целями для ООН. Украина активно участвует в их достижении и вносит свой вклад в развитие дружественных отношений между нациями и решения международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера. Украина продолжает считать взаимодействие с ООН одним из приоритетов во внешней политике", – подчеркнул он.

Разумков также добавил, что украинские политики должны "делать все возможное, чтобы наше государство продолжало укреплять свой авторитет на международной арене". "А обеспечение прав человека, нерушимости границ и территориальной целостности останутся ценностными ориентирами для всех государств-членов", – заключил спикер парламента.

Организация Объединенных Наций была создана странами антигитлеровской коалиции в 1945 году, после Второй мировой войны. 24 октября 1945-го Устав ООН вступил в силу. Главные цели ООН – поддержание и укрепление международного мира и безопасности, а также развитие сотрудничества между государствами. Украина входит в число стран – основателей организации.

На данный момент в ООН входит 193 государства.