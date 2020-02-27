Во Франции оправдали экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

Кассационный суд Франции оправдал украинку, бывшую участницу Femen Яну Жданову, которая в 2014 году повредила фигуру президента РФ Владимира Путина в парижском музее восковых кукол Гревен. Прокуратура требовала признать акцию эксгибиционизмом.

26 февраля Кассационный суд Франции вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году воткнула осиновый кол в восковую фигуру президента РФ Владимира Путина в парижском музее, сообщила радиостанция RFI.

Прокуратура требовала признать акцию эксгибиционизмом, суд решил, что действия Ждановой были политическим протестом. При этом суд не снял с женщины обвинение в порче музейного имущества.

Акция "Кукла Пуду" состоялась 5 июня 2014 года в парижском музее восковых кукол Гревен в знак протеста против войны в Украине. Жданова пронесла в музей осиновый кол и воткнула его в куклу. Украинка была топлес, на груди у нее была надпись "Kill Putin". В это время во Франции на праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии находился Путин. Музей подал на активистку в суд, требуя возмещения материального и морального ущерба. По этому делу суды приняли несколько решений, прокуратура, как отмечает RFI, настаивала, что демонстрация женской груди является эксгибиционизмом, и постоянно оспаривала оправдательные приговоры.

"Сам по себе факт демонстрации женской груди не может являться составом правонарушения, если намерение лица, его совершившего, лишено какой-либо сексуальной коннотации", – сказано в решении Кассационного суда.

Оно является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит.

В интервью радиостанции Жданова подчеркнула, что полностью удовлетворена решением суда.

Жданова была одной из самых известных активисток движения Femen, основанного в Украине в 2008 году. В 2013 году она покинула Украину, в 2014-м получила политическое убежище во Франции.

В интервью изданию "Апостроф" в 2017 году она рассказывала, что движение Femen фактически распалось. "С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", – сказала она.