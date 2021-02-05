Рада приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки

Закон о переходе на электронные трудовые книжки поддержало 265 нардепов.

Рада приняла закон во втором чтении и в целом 5 февраля Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 5 февраля поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 265 нардепов.

Проект закона был зарегистрирован 10 июня 2020 года, в первом чтении он был принят 2 сентября.

Как указано в пояснительной записке, закон предусматривает пятилетний срок для включения в госреестр информации из бумажных трудовых книжек (в этот период будут применяться как бумажные, так и электронные трудовые книжки).

Данные из трудовых книжек в госреестр должны вносить сотрудники и работодатели с применением цифровой подписи. После внесения данных в реестр бумажную трудовую книжку должны выдать работнику под подпись как официальный документ.

"При этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записей о приеме на работу, переводе и увольнении", – говорится в записке.

Также закон предусматривает автоматическое назначение пенсий без обращения человека, при этом гражданин имеет право отсрочить дату выхода на пенсию.