Рада повысила штрафы за нарушение ветеринарного законодательства

Принятый Верховной Радой законопроект о ветеринарной медицине и благополучии животных предполагает, что штраф за нарушение ветеринарного законодательства может достигать 6800 грн.

4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3318 о ветеринарной медицине и благополучии животных. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовало 305 народных депутатов.

В ходе обсуждения между депутатами разных фракций возникли разногласия, связанные с негативными, по их мнению, последствиями принятия документа.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены его основные новеллы, в числе которых, в частности, – повышение штрафов за нарушение ветеринарного законодательства.

"Например, за нарушение требований по применению противомикробных ветеринарных лекарственных средств, потенциально приводящих к выработке антибиотикорезистентности как у животных, так и у людей, максимальный размер штрафа может достигать 6800 грн, в то же время за нарушение правил профилактического карантина, что в большинстве случаев не приводит к каким-либо вредным последствиям, возможен штраф в размере 510 грн", – объяснили авторы законопроекта.

В первом чтении законопроект был принят 17 июня 2020 года.