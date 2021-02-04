Верховная Рада приняла закон о защите обличителей

Народные депутаты Украины проголосовали за законопроект, который предполагает создание Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии их правовой защиты.

4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3450 об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей в преступных действиях. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 253 народных депутата.

Парламентарии рассмотрели в сессионном зале несколько десятков вариантов поправок, подтвердили только несколько из них.

"Проект закона разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи", – говорится в пояснительной записке.

Изменения в связи с принятием законопроекта понадобится внести в закон "О предотвращении коррупции", Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

В первом чтении законопроект был принят 5 ноября 2020 года.