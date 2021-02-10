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ПОЛИТИКА

Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова и хотел бы заменить его Стефанчуком – СМИ

По данным "Украинской правды", Офис президента Украины Владимира Зеленского решил пока "не форсировать" замену Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады его первым заместителем Русланом Стефанчуком; в том числе из-за того, что людям нужно "как-то объяснить", почему Разумков должен уйти с должности.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа"
Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа"
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, утверждает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники. 

В статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова "из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики" спровоцировал конкуренцию с президентом.

Собеседник журналистов в парламентской фракции "Слуга народа" говорит, что Разумков нарушил "неписаное соглашение" команды президента. 

"Когда ближайшая команда президента зашла во власть, между нами был заключен такой неписаный договор: мы все работаем на одного человека – Зеленского. А своим имиджем, отдельными политическими проектами, если захотим, будем заниматься уже на следующие выборы. Дима сразу начал вести свою игру и работать на себя", – объяснил близкий к Зеленскому нардеп из монобольшинства. 

Издание предполагает, что Разумков не поступится амбициями ради представительства идей президента в Раде.

"Поэтому Банковой придется либо договариваться с ним, либо попробовать его заменить. [...] Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить [первого вице-спикера Рады Руслана] Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – эта ступень уже занята", – говорится в статье. 

Вопрос отставки Разумкова является сложнее, чем может показаться на первый взгляд, пишет "Украинская правда".

"Первое – как объяснить людям, почему Разумков с самым высоким уровнем доверия должен уйти с должности? Есть какие-то серьезные претензии к спикеру, кроме обид [Зеленского]? Второе – достаточно ли Стефанчуку влияния и популярности в Раде, чтобы депутаты согласились за него проголосовать? Поэтому Офис президента решил не форсировать смену руководства парламента, а для начала медийно прокачать Стефанчука", – отмечает издание. 

По данным журналистов, для реализации последней идеи Стефанчуку наняли отдельную пресс-службу; также на него якобы работает отдельная аналитическая группа в ОПУ. 

"И главное – вице-спикеру дают шанс проявить себя как государственного менеджера в новом проекте. Речь о так называемых "тройках" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента", – сказано в статье. 

К работе троек может присоединяться премьер-министр Денис Шмыгаль, но Разумкова, по данным издания, к их деятельности не привлекают. 

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций). 

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что "парламент всегда был самостоятельной институцией".

"Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить", – говорил он. 

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг", которое проводили в период с 29 января по 3 февраля, Разумков лидирует в рейтинге доверия украинцев. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины
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