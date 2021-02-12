В мире коронавирус подтвердили почти у 108 млн человек

От коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2 млн 368 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В мире выздоровело более 60 млн пациентов с коронавирусом

Фото: EPA

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 12 февраля достигло почти 107,8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами вируса стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов. Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются: США (27,4 млн заболевших, 475,3 тыс. умерших);

Индия (10,88 млн заболевших, 155,4 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);

Бразилия (9,7 млн заболевших, 236,2 тыс. умерших, 8,6 млн выздоровевших);

Великобритания (4 млн заболевших, 115,7 тыс. умерших);

Россия (3,98 млн заболевших, 77,4 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших). Украина в списке на 17-м месте. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист