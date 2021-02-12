В мире коронавирус подтвердили почти у 108 млн человек

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 12 февраля достигло почти 107,8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами вируса стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.