COVID-19 мог распространяться по Китаю с осени 2019 года – ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают необходимым проводить дальнейшие исследования в Китае, чтобы установить, когда появились первые пациенты, заразившиеся коронавирусом.

В Китае отрицают, что вирус мог распространиться из лаборатории в Ухане Фото: EPA

Коронавирус мог распространяться в китайской провинции Хубэй в середине октября 2019 года, сообщила газета The Wall Street Journal 10 февраля со ссылкой на анализ специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые работали в Ухане.

В центральном Китае более 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на болезнь COVID-19 в октябре 2019 года, за два месяца до того, как коронавирусную инфекцию официально выявили в Ухане в конце 2019 года.

Эксперты ВОЗ настаивали на разрешении дальнейшей проверки от Пекина, чтобы удостовериться, распространялся ли коронавирус в стране ранее. Китайские власти провели тесты на антитела примерно у двух третей из 90 пациентов за последние несколько месяцев и заявили, что следов заражения коранавирусом не обнаружили, говорится в статье.

Глава экспертной группы по изучению COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Китая Лян Ванян, заявила 9 февраля, что китайские власти проверили образцы крови на наличие антител и медицинские записи в 233 больницах в Ухане и не обнаружили доказательств распространения коронавируса до начала декабря 2019 года.

Во время визита делегации ВОЗ в Китай ее представители заявили о получении от китайских властей медицинских данных о 92 больных из 233 медучреждений провинции Хубэй. Все они страдали пневмонией или другими симптомами, схожими с COVID-19.

По словам эксперта по безопасности пищевых продуктов, возглавлявшего группу ВОЗ в Китае, доктора Питера Бена Эмбарека, около трети больных умерли или отказались участвовать в анализе. У остальных выявили отрицательный результат серологических тестов.

Эмбарек настаивает на дальнейшем исследовании, чтобы установить, когда появились первые пациенты, заразившиеся коронавирусом.

Еще один исследователь ВОЗ, микробиолог Фабиан Лендерц, отметил, что вероятность найти антитела так поздно будет невелика. Голландский вирусолог из команды ВОЗ Марион Купманс отметил, что уровни антител снижаются, но в меньшей степени в случаях тяжелой инфекции.

Команда ВОЗ заявила, что коронавирус, скорее всего, передался от летучей мыши другому животному, а затем и людям, а не из лаборатории. Они утверждали, что он мог попасть в Китай из другой страны, возможно, через замороженные продукты, импортированные из других регионов, таких как Юго-Восточная Азия.

Китайское правительство отрицает, что вирус мог распространиться из лаборатории в Ухане. Доктор Лян Ванян сказала, что в Китае изучили неопубликованные исследования из разных стран, которые показали, что вирус распространился за пределами Китая за несколько недель до его обнаружения в Ухане. Команда ВОЗ заявила, что готова глубже изучить исследования в других странах, в частности в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 11 февраля января превысило 107,3 млн, из них более 60 млн вылечились, а почти 2,4 млн умерли. Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил о двух случаях заболевания COVID-19 за 10 февраля.

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".