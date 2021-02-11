Число новых случаев COVID-19 превысило в Украине 5 тыс.

10 февраля в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, скончались 124 человека, инфицированных коронавирусом.

В Украине за сутки провели 43 тыс. тестирований на коронавирус Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине зарегистрировано 5039 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 11 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1784 человека, летальных случаев – 124, выздоровело 6568 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 3409 инфицированных.

"5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1784 человека, летальных случаев – 124, выздоровело 6568 человек", – написал он.

По данным министра, за сутки в Украине провели 43 126 тестирований на коронавирус, из которых 26 739 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской (482) и Винницкой (392) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 258 094 случаев COVID-19, выздоровели 1 098 944 человека, умерли – 24 058.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.