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"Я абсолютно спокоен". Степанов прокомментировал расследование по госзакупкам вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что цены на вакцины от COVID-19 колеблются от $7 до $34. А стоимость вакцины китайской компании Sinovac Biotech была предложена государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

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Степанов: Мы ведем свою деятельность максимально открыто
Степанов: Мы ведем свою деятельность максимально открыто
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя начатое Национальным антикоррупционным бюро расследование закупок Украиной китайской вакцины от COVID-19, 10 февраля в комментарии Reuters сказал, что правительство действовало прозрачно. 

"Мы ведем свою деятельность максимально открыто и максимально открыто высказываемся о каждом производителе. Цены на вакцины варьируются", – сказал Степанов.

По его словам, цены на вакцины разных производителей на рынке колеблются от $7 до $34. Стоимость вакцины Sinovac для Украины была предложена государственным предприятием "Медзакупки Украины".

"Поэтому я абсолютно спокоен", – отметил глава Минздрава.

3 февраля по заявлению Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро НАБУ начало досудебное расследование о возможных злоупотреблениях при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим".

В январе народный депутата от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax) в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем вакцины компанией Serum Institute of India, однако Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Впоследствии фирмой-поставщиком стала украинская фармацевтическая компания "Лекхим".

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. Министр здравоохранения подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Китай, Министерство здравоохранения, расследование, НАБУ, Максим Грищук, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Медзакупки
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