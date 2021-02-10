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И.о. главы САП Грищук подтвердил информацию о расследовании НАБУ дела по закупкам Украиной вакцины от COVID-19

Исполняющий обязанности главы Специализированной прокуратуры Максим Грищук отказался называть детали дела по закупкам Украиной вакцины против коронавируса, сославшись на тайну следствия.

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НАБУ открыло дело о закупках Украиной вакцины от COVID-19 в феврале, сказал Грищук
НАБУ открыло дело о закупках Украиной вакцины от COVID-19 в феврале, сказал Грищук
Фото: Максим Грищук / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по закупкам Украиной вакцины от COVID-19, НАБУ начало расследование в феврале. Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиацентре 10 февраля заявил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины", – сказал Грищук.

Деталей дела Грищук не назвал, сославшись на тайну следствия.

О том, что НАБУ начало досудебное расследование о возможных злоупотреблениях при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим" говорится на сайте Совета общественного контроля при НАБУ. Сообщение опубликовано 10 февраля. НАБУ открыло дело 3 февраля по заявлению СОК.

"Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили в СОК при НАБУ.

Предварительная правовая квалификация дела – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, со штрафом от 500 (567, 5 тыс. грн) до 1000 (1,135 млн грн) необлагаемых минимумов доходов граждан).

В январе народный депутата от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax) в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем вакцины компанией Serum Institute of India, однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Впоследствии фирмой-поставщиком стала украинская фармацевтическая компания "Лекхим".

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. Министр здравоохранения подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Китай, Министерство здравоохранения, прокуратура, следствие, антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, Максим Грищук, Минздрав, САП, Максим Степанов, Александра Устинова, вакцина, пандемия, коронавирус
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