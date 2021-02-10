Степанов: Украина ожидает первый миллион доз вакцины 15 февраля

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что с 15 февраля в Украине уже начнется вакцинация.

Степанов: Вчера я лично разговаривал с институтом. Я сказал, что нам очень быстро нужно Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна ожидает первую поставку вакцин 15 февраля. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"По физической поставке вакцины – мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", – сказал министр.

По словам Степанова, речь идет о первом миллионе доз вакцины AstraZeneca.

"Вчера вечером я лично разговаривал с институтом. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над этим – это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем", – сказал министр.

Ранее Степанов заявлял, что с 15 февраля в стране уже начнется вакцинация.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.