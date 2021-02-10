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Комаровский: Если вам не нужна информация – идите в жопу

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что практически всем украинским телеканалам предлагал сотрудничество, но им всем "нахрен не надо" просвещать население.

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Комаровский: Информация никому не нужна. Не нужна идите в жопу. Ну и ладно, хрен с вами. Я вам всем предложил, всем. Они молчат, как рыбы. И меня это угнетает
Комаровский: Информация никому не нужна. Не нужна – идите в жопу. Ну и ладно, хрен с вами. Я вам всем предложил, всем. Они молчат, как рыбы. И меня это угнетает
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что беда Украины сейчас – это отсутствие возможности рассказать населению о вакцинах от коронавирусной инфекции.

"Мы не можем населению страны рассказать, какая разница между вакцинами, какие они бывают. Потому что для населения что "Спутник V", что Pfizer, что Moderna, что AstraZeneca – все это одно и то же. Понимаешь? Я спрашиваю: "Ребята, вы понимаете, какая разница между м-РНК-вакцинами и "вектором"?" – "Нет", – сказал Комаровский. 

По словам врача, он предлагал украинским телеканалам сотрудничество в этом плане. 

"Понимаешь, какая ситуация? И когда я практически всем каналам, блин, этой страны говорю: "Ребята, давайте. Давайте заключим контракт – я буду работать, я буду просвещать население", – им это нахрен всем не надо. Им надо что угодно – обсирать друг друга, выяснять отношения… Понимаешь? Информация никому не нужна. Не нужна – идите в жопу. Ну и ладно, хрен с вами. Я вам всем предложил, всем. Они молчат как рыбы. И меня это угнетает", – добавил он. 

Комаровский заявил, что "людей надо учить базовым вещам: как выживать в этой ситуации". 

Бацман отметила, что аудитория ни одного телеканала не может сравниться с количеством подписчиков педиатра в соцсетях (их порядка 13 млн).

"Есть огромная аудитория бабушек, теток зомбированных, которые сидят, уткнувшись в телевизор, и глотают "фуфломицины". Так что, пусть вымирают?" – возмутился Комаровский. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: СМИ, Евгений Комаровский, вакцина, коронавирус
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