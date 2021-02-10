Комаровский: Я стал относиться к нашей стране как к паллиативному больному. Это ужасно

Комаровский: Я вижу огромные силы, которые тотально заинтересованы в том, чтобы проект под названием "Украина" погиб Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После смены власти ситуация в Украине изменилась в худшую сторону, заявил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Политика осталась – вот вообще ничего не поменялось. Стало хуже. Все стало хуже. Я стал относиться к нашей стране как к паллиативному больному. Это ужасно", – сказал он.

Комаровский отметил, что сейчас информационное поле в Украине заполнено и фактически руководится людьми, которые заинтересованы в гибели проекта "Украина".

"Если раньше я для себя думал о том, что страну нельзя вылечить терапевтическими методами, что нужен человек, который возьмет на себя ответственность, который примет жесткие решения, который прекратит этот бардак, который объединит людей, который строжайшим образом накажет всех, кто пытается людей делить, который порубает все проекты, направленные на разделение страны… То есть я пытался… для себя делал вывод, что надо от терапевтических методов переходить к хирургическим. Ну да? Но сейчас я отношусь к лечению пациента исключительно как к паллиативному больному. И для меня это коренное изменение моей позиции. Я просто уже не вижу врачей, которые могут всем этим заняться. И я вижу огромные силы на правом фланге, на левом фланге, которые тотально заинтересованы в том, чтобы проект под названием "Украина" погиб", – добавил педиатр.

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Об этом он заявил в контексте разговора о закупке Украиной вакцины от коронавирусной инфекции и ситуации с обеспечением кислородом больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ноябре 2020 года говорил, что ситуация с кислородом – проблема, которую пропустили в ОПУ.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине еще не начиналась. Первые поставки вакцин и старт кампании по иммунизации запланированы на 15 февраля.