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Комаровский: Надо прекратить практику рассматривать население страны как быдло

Гражданам Украины нужно объяснять, во сколько обойдется закрытие предприятий при введении локдауна и сколько из них обанкротятся. Ученые должны давать ответы на эти вопросы, сказал украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

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Комаровский: С населением страны надо разговаривать, объяснять
Комаровский: С населением страны надо разговаривать, объяснять
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские власти должны разговаривать с людьми и обосновывать необходимость жестких карантинных ограничений. Такое мнение выразил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. 

"Вот теперь надо понимать: допустим, мы ввели локдаун. Когда мы вводим локдаун, люди, опять-таки, достойны того, чтобы с ними разговаривали. Им надо показать статистику: мы считаем, что, закрыв вот эти предприятия, не работая столько-то времени, мы сможем спасти столько-то человеческих жизней. Кто это должен сказать? Должен сказать академик медицинских наук, которого мы содержим за наши деньги. Мы им платим очень прилично. Ну, по крайней мере раз они существуют", – объяснил Комаровский.

Комаровский считает, что людям нужно объяснять, во сколько обойдется закрытие этих предприятий и сколько их обанкротится.

"То есть мы должны понимать цену. Это не я должен сказать, не ты. Для этого мы содержим в стране ученых, которые должны давать ответы на эти вопросы. Другой вопрос – еще раз говорю: надо прекратить практику рассматривать население страны как быдло. С населением страны надо разговаривать, объяснять [...] Понимаете, когда я слушаю выступления политиков бекающих, наших, – они все именно говорят, вот как – ну, я не знаю, как с кем. "Дети мои…" Ну вот правда, мне стыдно", – поделился мнением врач.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В Украине с 8-го по 24 января действовал "карантин зимних каникул" из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Кабмин планирует вернуть так называемый адаптивный карантин. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, говорил Шмыгаль. 

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко допустил введение адаптивного карантина со второй половины или с конца февраля.

К 10 февраля в стране подтвердили более 1,25 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 23 934 человека, а выздоровели почти 1,1 млн пациентов. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, медицина, ученые, карантин, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, ограничения, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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