Комаровский: Надо прекратить практику рассматривать население страны как быдло

Украинские власти должны разговаривать с людьми и обосновывать необходимость жестких карантинных ограничений. Такое мнение выразил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Вот теперь надо понимать: допустим, мы ввели локдаун. Когда мы вводим локдаун, люди, опять-таки, достойны того, чтобы с ними разговаривали. Им надо показать статистику: мы считаем, что, закрыв вот эти предприятия, не работая столько-то времени, мы сможем спасти столько-то человеческих жизней. Кто это должен сказать? Должен сказать академик медицинских наук, которого мы содержим за наши деньги. Мы им платим очень прилично. Ну, по крайней мере раз они существуют", – объяснил Комаровский.

Комаровский считает, что людям нужно объяснять, во сколько обойдется закрытие этих предприятий и сколько их обанкротится.

"То есть мы должны понимать цену. Это не я должен сказать, не ты. Для этого мы содержим в стране ученых, которые должны давать ответы на эти вопросы. Другой вопрос – еще раз говорю: надо прекратить практику рассматривать население страны как быдло. С населением страны надо разговаривать, объяснять [...] Понимаете, когда я слушаю выступления политиков бекающих, наших, – они все именно говорят, вот как – ну, я не знаю, как с кем. "Дети мои…" Ну вот правда, мне стыдно", – поделился мнением врач.

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